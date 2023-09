Ultime Notizie Roma del 17-09-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione migranti in apertura la presidente del consiglio Giorgia Meloni la presidente della commissione europea Ursula von der leyen in conferenza stampa all’aeroporto di Lampedusa dopo la visita allo sport e al molo dell’isola Siamo di fronte ad una portata tale di Plus che se non lavoriamo insieme sul contratto dei migranti regolari i numeri travolgeranno prima gli stati di frontiera e poi tutti gli altri ha detto la Premiere è un problema Che inevitabilmente coinvolge tutti va affrontato insieme la presenza di un segnale di consapevolezza aggiunto continuando la presidente von der leyen ha ritardato la sua presenza per noi altri per essere qui oggi confermo che nel consiglio dei ministri di domani porteremo una norma per estendere al massimo consentito ...