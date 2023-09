Ultime Notizie Roma del 17-09-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in questa domenica 17 settembre al microfono Giuliano Ferrigno continua a dire che di fronte ai flussi non risolveremo mai il problema parlando di ridistribuzione l’unico modo di affrontare seriamente il problema è per male le partenti legali Questo è quello che ci chiedono i cittadini ma anche sono le parole della Premier Giorgia Meloni a Lampedusa oggi al termine della visita nell’isola con la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e con La commissaria Europea per gli affari interni Johansson qui è in gioco il futuro Europa dipende dalla capacità di affrontare grandi sfide dell’immigrazione illegale una di queste sfide ho trovato in von der leyen un approccio collaborativo e questo è molto importante ha detto la meloni a questo punto è necessario anche delle Nazioni Unite ha sottolineato ...