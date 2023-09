Ultime Notizie Roma del 17-09-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una bimba di 3 anni morta ieri nello schianto della Freccia Tricolore nei pressi dell’aeroporto di Torino Caselle grave il fratellino di 12 anni che ha riportato ustioni su tutto il corpo Senti anche i genitori dei bimbi e il pilota ma non sarebbe in pericolo di vita in velivolo ti ha battuto sul fondo della pizza coinvolgendo un’automobile in transito il velivolo è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle per problemi ancora da chiarire forse un fatto con alcuni uccelli poco dopo il decollo il pilota salvato lanciandosi con il paracadute Mi ha riportato ustioni ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale nuovi sbarchi a Lampedusa sono circa 170 le persone arrivate sull’isola soccorso dalle motovedette della capitaneria e della Guardia di Finanza ...