Ultime Notizie – Migranti | Giorgia Meloni e von der Leyen a Lampedusa | cosa hanno detto

È arrivata a Reggio Calabria la nave "Diciotti" della Guardia costiera con a bordo 698 migranti soccorsi in mare nelleore mentre erano a bordo di varie imbarcazioni. Sono in corso le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Reggio, che riguarderanno, complessivamente, 398 persone. Tra loro 105 ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui TEMI: luca bussuolbiaIl dolore di Olbia, la ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Esplosioni a Odessa, droni contro Mosca e su Crimea. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: news 17 settembre 2023 Adnkronos

(ANSA) - ROME, SEP 17 - Premier Giorgia Meloni on Sunday warned that the migrant emergency Italy is facing could soon affect the whole EU as she visited Lampedusa with European Commission President Ur ...La Juventus e Crstiano Giuntoli stanno lavorando al rinnovo di Federico Chiesa per blindarlo in vista delle prossime sessioni di calciomercato ...