Ultime Notizie – Indigeni Australia | migliaia manifestano per riconoscimento costituzionale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 17 settembre 2023)di persone in piazza oggi inper chiedere l’inserimento nella Costituzione deldei popoli. Un cambiamentoper il quale sperano di poter votare nel referendum che si terrà il 14 ottobre, ha riferito Abc News. Se questa misura venisse approvata, le popolazioni indigene – che rappresentano il 3,8% della popolazionena – verrebbero riconosciute nella Costituzione e verrebbe istituito un organo consultivo per fornire sostegno e guida in Parlamento sulle politiche che le riguardano. Un organismo che, sebbene offrirebbe consulenza al governo su questioni che coinvolgono le Prime Nazionine, non avrebbe però il potere di prendere decisioni in merito al finanziamento, né potrebbe porre il veto su ...