Ultime Notizie – gol di Bonaventura | Martinez e Kouamé

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 17 settembre 2023) La Fiorentina batte l’Atalanta per 3-2 nel match in calendario oggi 17 settembre per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I viola si impongono con i gol diQuarta ee si portano a 7 punti in Serie A agganciando Napoli e Frosinone e superando proprio la squadra di Gasperini. L’Atalanta, k.o. nonostante i gol di Koopmeiners e Lookman, resta ferma a 6 punti. LA PARTITA L’Atalanta parte bene e al 20? passa in vantaggio con Koopmeiners che da fuori area calcia con il mancino e segna ila rete dell’1-0. La Viola non ci sta e al 35? trova il pari: stop, controllo e tiro al volo diche non da scampo a Carnesecchi e fa 1-1. Sul finire del primo tempo arriva il sorpasso per la squadra di casa, al 45? su cross di Duncan in area, stacca...