Ultime Notizie – Coppa Davis oggi | Italia- Svezia 1-0 e azzurri alle Finals

(Di domenica 17 settembre 2023) L’si porta avanti 1-0 sullae grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come secondadi. Aglidi Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accederefinali di Malaga. Buona la prestazione di Arnaldi che al terzo match point porta a casa un risultato importante per l’che aveva in tribuna anche Matteo Berrettini come tifoso speciale. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego affronterà contro Elias Ymer. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione