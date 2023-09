Ultime Notizie – Brasile | 14 persone morte in un incidente aereo in Amazzonia

(Di domenica 17 settembre 2023) Sono 14, tutte originarie del, leche hanno perso la vita ieri in unavvenuto all’interno dello stato brasiliano dell’. L’è avvenuto nella provincia di Barcelos, situata a circa 400 chilometri da Manaus, capitale dello stato. Le squadre di soccorso hanno lavorato fin dall’inizio per fornire i necessari aiuti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali e raccolte dal quotidiano ‘Folha de Sao Paulo’, il gruppo era diretto da Manaus a Barcelos per un viaggio di piacere e al momento dell’c’era una forte pioggia, tanto che due aerei che si trovavano sulla stessa rotta poco prima di quello che si è schiantato, avevano deciso di tornare a Manaus. La compagnia aerea, la Manaus Aerotaxi, ha ...

... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...Almeno sette droni sono stati abbattuti nella notte delle forze russe vicino Mosca e sulla Crimea. Kiev avanza intanto nella sua controffensiva, assicura l'esercito ucraino, Un uomo e una donna sono ...... gli insegnanti possono promuovere l'apprendimento e la pratica di quest'nei loro allievi e ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...Frosinone - Sassuolo: lesulle formazioni Di Francesco a centrocampo non potrà contare su Harroui , ex di turno e protagonista delle prime partite dei ciociari: il marocchino ha un ...

Ultime notizie. Tajani: Cavo Dragone presidente Comitato militare Nato. Kiev, furiosi combattimenti ... Il Sole 24 ORE

Missile russo contro auto, 2 morti nella regione di Kharkiv Sky Tg24

Edoardo Leo viene al Messaggero, dove - naturalmente - è di casa e subito dice che per un anno, forse un anno e mezzo, non lavorerà per cinema e tv, ma solo per il teatro.Verstappen e Perez fuori dai primi dieci, Sainz in pole. Per Max la macchina «era inguidabile». Horner nega collegamenti con la nuova norma ma restano sospetti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...