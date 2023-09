Ultime Notizie – “Apri ville e porta i migranti a casa tua”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Richard, bacioni. E se ti piacciono,le tueteli tutti atua". Lo ha detto, suscitando un boato nella folla riunita a Pontida, il segretario della Lega Matteo Salvini, riferendosi all'udienza del processo Open Arms a Palermo del 6 ottobre, quando "guardando in faccia Richard Gere, porterò il sorriso del popolo italiano e del popolo di Pontida".