Ultime Notizie – Al via a Milano la 124ma edizione di Mipel

(Di domenica 17 settembre 2023) Al via da oggi fino al 20 settembre prossimo la 124°di, l’evento clou a livello internazionale per il mondo della pelletteria e dell’accessorio moda. Promossa e organizzata da Assopellettieri, la prestigiosa manifestazione che avrà luogo nell’area espositiva di Fiera-Rho, vanta anche il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di Agenzia Ici, nonché il patrocinio del Comune di. Punto di riferimento per gli operatori del settore, l’numero 124 offre una visione completa sulle nuove collezioni primavera/estate 2024 di oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali. Borse e accessori insieme alletendenze del mondo pelletteria sono protagoniste ...