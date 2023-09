Ultime Notizie – Acolti tv | volley stravince con finale Italia-Polonia

(Di domenica 17 settembre 2023) Ladegli Europei di Pallavolo, in onda su Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.173.000 telespettatori e al 25,3% di share. Su Canale 5 il film ‘Odio l’estate’ con Aldo Giovanni e Giacomo ha ottenuto 1.760.000 telespettatori e il 12,1%. Terzo gradino del podio per il film d’animazione ‘L’Era Glaciale’ che su1 ha totalizzato 827.000 telespettatori e il 5% di share. Su La7 ‘In Onda Prima Serata’ ha registrato 750.000 telespettatori e il 4,5% mentre Rai3 con ‘Il mistero di Henry Pick’ ha raccolto 634.000 telespettatori con il 4% di share e Rai2 con ‘Impossibile da uccidere’ ne ha ottenuti 633.000 con il 4%. Su Retequattro il film ‘Rocky’ è stato visto da 480.000 telespettatori pari al 3,4% e Tv8 con ‘4 Ristoranti’ ha interessato 383.000 telespettatori con il ...

...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiDanni del maltempo, parte la raccolta delle domande ...Arrivano lesu Loki 2 , il secondo capitolo con Tom Hiddleston protagonista nei panni dell'amatissimo villain: si parla non solo della durata del primo episodio di Loki 2 ma anche della non - ...... e di conseguenza questenon hanno potuto godere dei loro diritti fondamentali, richiama l'... ha fatto sapere la Croce Rossa Italiana che, 'contrariamente ad alcunedi stampa diffuse tra ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: news 17 settembre 2023 Adnkronos

Esplosioni a Odessa, droni contro Mosca e su Crimea. LIVE Sky Tg24

Durante l’ultima puntata di AEW Collision andata in onda il 16 settembre 2023, c’è stato un botch alquanto divertente, preso da tutti i fans in modo ironico, con nessuno che si è assolutamente ...In Libia la forti inondazioni hanno mietuto e continuano a mietere vittime. Si parlerebbe di oltre 11.000 morti a Derna ...