UFFICIALE – Lione | Fabio Grosso si siede sulla panchina

Leggi su 11contro11

(Di domenica 17 settembre 2023) Il suo destino sembra essere legato a doppio filo con la Francia. Infattiè il nuovo allenatore del. Ad annunciarlo è lo stesso club francese, tramite il proprio sito. L’allenatore pescarese torna in un team che lo ha visto anche in campo con la propria maglia 14 anni fa. Con ilha vinto Supercoppa francese, Coppa di lega e Ligue 1, con tanto di rete decisiva contro lo Strasburgo. La sua esperienza però non sarà come da calciatore. I francesi infatti si trovano all’ultimo posto in campionato, con appena 1 punto in 4 partite. Stasera ci sarà già la possibilità di agguantare la prima vittoria stagionale nella partita interna contro il Le Havre. Questa è la prima occasione perdi mettersi alla prova in un grande club, ...