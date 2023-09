Ucraina | Stoltenberg detta la linea in Ue | Guerra sarà lunga | Kiev nella Nato dopo il conflitto

Esplosioni a Odessa, con l'allerta antiaerea scattata in tutta l'Il segretario generale della Nato, Jens, è stato ospite di Monica Maggioni a "In mezz'ora", su Rai3, affrontando diverse questioni attorno alla Russia e all'. Il "modo migliore" per mettere fine al conflitto "in modo equo ...Ecco perché dobbiamo prepararci per una lunga guerra in', ha osservato, aggiungendo che 'tutti vorrebbero una pace rapida'. Secondo il segretario generale della Nato, infine, gli ...

Ucraina, Stoltenberg: dobbiamo prepararci a una guerra lunga - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Russia-Ucraina, Stoltenberg (Nato): Prepararsi a una lunga guerra. Putin: Noi pronti a dialogare Fanpage.it

Milano, 17 set. (LaPresse) - L'Ucraina "ha lanciato una controffensiva che tutti speravamo sarebbe stata più spedita ma che gradualmente sta guadagnando ...Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito che in Ucraina bisogna prepararsi a un conflitto lungo e che i membri dell'Alleanza devono aumentare le spese per la difesa. "La ...