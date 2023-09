Ucraina avanza a sud | Russia prepara difesa di Tokmak

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – La controffensiva dell’prosegue verso sud, nella fase cruciale della guerra, e lasposta unità di elite per arginare l’ta di Kiev. Gli analisti, secondo le ultime news di oggi 17 settembre, si concentrano sulla regione di Zaporizhzhia, dove la pressione delle forze armate ucraine è costante da settimane e ha prodotto il collasso, in più punti, della prima linea di. L’intelligence britannica evidenzia che lasta raffforzando la seconda linea diattorno alla città di, nodo logistico fondamentale nell’area. Negli ultimi giorni, le forze di Mosca sono intervenute massicciamente nelle aree a 16 km dalla linea del fronte. Sono state scavate nuove trincee e posizionati ostacoli anti-tank in una nuova rete ...

La Russia, secondo gli analisti dell'Institute for the Study of War, sta spostando unita d'elite dall'area di Bakhmut, nell'est dell', nella regione di Zaporizhzhia. Il trasferimento ha ...In queste ore le battaglie più cruente si registrano sulla linea del fronte intorno a Bakhmut. La controffensiva, cercando il cambio di passo. Secondo la portavoce delle Forze di difesa nel quadrante meridionale, Natalia Gumenyuk , i russi sarebbero stati infatti respinti per circa 3 - 4 ...... forse una più delle due, non si rendano conto che la questionecomunque determina una ... La sostanza è che se non sisu uno dei due binari, in seguito il treno non si muove. Io capisco ...

La controffensiva dell'Ucraina prosegue verso sud, nella fase cruciale della guerra, e la Russia sposta unità di elite per arginare l'avanzata di Kiev. Gli analisti, secondo le ultime news di oggi 17 ...Esplosioni stamattina a Odessa, con l'allerta antiaerea scattata in tutta l'Ucraina. Almeno otto droni sono stati abbattuti nella notte delle forze russe vicino Mosca e sulla Crimea. Un altro si è ...