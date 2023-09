Turris-Sorrento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 17 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono probabilmente la sorpresa più bella del girone C e, dopo un ottimo avvio di campionato, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La formazione ospite, invece, sta incontrando le solite difficoltà da neo-promossa, ma spera di riuscire a conquistare qualche punto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Domenica 17 settembre Avellino - Foggia: ore 20.45 Casertana - Benevento: ore 20.45 Catania - Picerno: ore 20.45 Potenza - Monopoli: ore 20.45 Turris-Sorrento: ore 20.45 Virtus Francavilla - Crotone

Bruno Caneo, tecnico della Turris, soprendente capolista del Girone C, ha presentato il derby col Sorrento: "Abbiamo costruito questa identià, cquesta voglia d'emergere. Ci ...Dobbiamo avere la stessa fame di risultato dimostrata contro Benevento e Crotone»: netto, perentorio il tecnico della Turris Bruno Caneo alla viglia del derby del Liguori col Sorrento. Contro i ...Intervistato da Il Mattino, Tommaso Panelli del Sorrento ha parlato della prossima sfida con la Turris. “Contro la Turris sarà necessaria una prestazione eccezionale per ottenere un risultato positivo ...