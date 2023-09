Turista compra un’aragosta al ristorante e la salva dalla pentola liberandola in mare video

(Di domenica 17 settembre 2023) Un gesto inatteso, da animalista integralista. Unasvizzera, in vacanza con il marito in Gallura, ha liberato inche aveva acquistato poco prima nell’acquario delGente dia Golfo Aranci, in Sardegna: il crostaceo, di lì a poco, sarebbe finito in, cucinata alla catalana. Ma la donna le hato la vita. L’aragosta pesava circa un chilo e laha pagato senza esitazione, documentando il gesto con il cellulare del marito. La storia è diventata virale anche perché quel, dei fratelli Antonio e Gianluca Fasolin, sul lungodella meta turistica del nord Sardegna, è molto conosciuto. L'articolo Secolo d'Italia.

... che potrebbe essere un residente del posto come un, cerchiamo di capire innanzitutto quale,... Le modalità di gioco sono tali che chiuno di questi tagliandi vince il premio abbinato al ...Un gesto compiuto dalla- come se fosse quasi rituale e ripreso dal cellulare del marito - durato alcuni minuti. Poi l'animale, non appena ha toccato il pelo dell'acqua, è scappato via: ...E così unaproveniente dalla Svizzera, in vacanza in Gallura con il marito, ha deciso di comprarla e subito dopo liberarla in mare. Davanti agli occhi dei proprietari del ristorante, Antonio ...

Turista compra aragosta da 200 euro al ristorante e la libera in mare ilGiornale.it

Sardegna, turista compra un'aragosta da 200 euro al ristorante poi la libera in mare Fanpage.it

Non riusciva a sopportare che quell'aragosta, contenuta nell'acquario del ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci e pronta per essere cucinata, dovesse morire. Per questo una turista proveniente dalla ...Una donna svizzera in vacanza in Sardegna con il marito ha salvato un’aragosta esposta in uno dei più rinomati ristoranti di Golfo Aranci, ...