Turchia | idea Montella come nuovo C T

(Di domenica 17 settembre 2023) PMilan Ore calde per il futuro della Nazionale turca. I sultani starebbero pensando all’esonero dell’attuale commissario tecnico Stefan Kuntz. Dissapori con il gruppo dei calciatori. Questa sembra essere la motivazione. Sorprendente perché al momento la squadra si trova in vetta al proprio gruppo di qualificazione per l’Europeo, a pari punti con la Croazia. Ancora più sorprendente è la voce per la quale il prossimo C.T. dellasarà Vincenzo. La federazione sembra spingere per l’allenatore italiano e avrebbe già avviato i contatti con il tecnico. Sarà importantissimo riuscire ad arrivare a una decisione prima di ottobre, quando ci sarà la prossima pausa Nazionali. Anche perché si dovrà giocare lo scontro di vertice proprio contro i croati. Vincenzopotrebbe essere il prossimo allenatore della ...

E in Serie A gli interessamenti non mancano: era stato un'dell' Inter qualora si fossero ... Non è da meno Francesco Farioli , che dopo anni inè approdato in Francia, alla guida di un ...La loro però non è stata finora l'unica proposta di pace LA PROPOSTA " L'dei Paesi africani ... che però rischia l'arresto dalla Corte penale internazionale LA" La prima a cercare di ...... secondo me, è stato l'unico che ha avuto qualcheconcreta al riguardo, tentando di conciliare ... Mi riferisco all'accordo tra lae l'Unione Europea (UE) sull'immigrazione, raggiunto nel ...

Nuova vita per i libri abbandonati in Turchia: dalla spazzatura agli scaffali 15 Luce

Sampdoria, sfuma anche l’idea N’Koulou che giocherà in Turchia ItaSportPress

Francesco Farioli, il profilo dell'allenatore italiano che debutta con De Zerbi e ora allena il Nizza, già secondo in classifica dopo il successo per 3-2 col PSG ...Sempre proseguendo nella strada dell'isolamento dell'Occidente liberale, Vladimir Putin ha ricevuto la visita, molto affettuosa, del leader ...