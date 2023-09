Tunisia | sgomberati i migranti al centro di Sfax

La situazione a Sfax era ormai fuori controllo. La città è uno dei principali porti da dove prendono il mare verso l'Italia i migranti subsahariani . In miglaia, in attesa di poter partire, vagano per ...Nell'ambito di una vasta operazione di sicurezza condotta negli ultimi due giorni dalle forze tunisine, agli ordini del ministero dell'Interno, a Sfax, la piazza "Ribat El Médina" e le aree ...Da allora, centinaia di neri africani sono stati aggrediti in strada,con violenza dalle ... Nonostante questa situazione, Unione europea ehanno recentemente sottoscritto un ...

