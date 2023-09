(Di domenica 17 settembre 2023) Donaldè aperto all'idea di scegliere una candidataper lapresidenza. "Mi piace l'idea, ma sceglieremo la persona migliore", ha detto il tycoon in un'intervista della Nbc trasmessa ...

ci ho ancora pensato molto", ha dichiaratosottolineando che il suo obiettivo è "vincere". . 17 settembre 2023Il Berlusconismo anticipò di oltre vent'anni l'avvento di Donaldnegli Stati Uniti. E adesso ... il cosiddetto "troppo" (gliel'ha fatto presente una che certo avversariaè, Marina Berlusconi) ...Donald, invece, sta continuando la sua campagna elettorale e, in una recente intervista, ha detto: "Bidenè troppo vecchio, è incompetente" A cura di Valentina Clemente

Trump, non mi dispiacerebbe una vice donna - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"Gli ho detto non farlo, Vladimir non farlo", il racconto di Trump su Putin e la guerra in Ucraina RaiNews

Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico e video presente sul sito Tio.ch sono da intendersi di proprietà dei fornitori o ...Donald Trump è aperto all'idea di scegliere una candidata donna per la vice presidenza. "Mi piace l'idea, ma sceglieremo la persona migliore", ha detto il tycoon in un'intervista della Nbc trasmessa s ...