Trovato un cadavere sui binari della stazione Termini di Roma

(Di domenica 17 settembre 2023) AGI - È un cittadino del Ghana di 64 anni l'uomomorto suidi. Sul posto la polizia di stato. Secondo quanto si apprende, l'uomo potrebbe essere morto in seguito ad un investimento. Le indagini sono in corso. La circolazione dei treni nellaè rallentata per il rinvenimento del corpo e il successivo intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti, rende noto Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti e possono subire variazioni. La circolazione è al momento sospesa tra i6 e 10