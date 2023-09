(Di domenica 17 settembre 2023) La vittima è un ghanese di 64 anni munito di passaporto. Ancora ignore le cause del decesso. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti, cancellazioni e ritardi

Il corpo senza vita di un uomo, un ghanese di 64 anni stando alle prime informazioni, è stato rinvenuto sulla linea ferroviaria di Roma, nei pressi della stazione di Termini. La vittima, secondo le ...ritrovato alla stazione Termini. Secondo quanto riporta Repubblica , la macabra scoperta è stata fatta verso mezzogiorno in prossimità dei binari all'interno della stazione ferroviaria di ...Domenica intorno a mezzogiorno è statoildi un uomo sui binari della stazione Termini: non è chiaro come sia morto, né se sia ...

Roma, trovato un cadavere sui binari della stazione Termini: circolazione sospesa e ritardi Open

Trovato un cadavere a Termini: scoppia il caos treni ilGiornale.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L'allarme alla stazione Termini per il corpo di un uomo trovato sui binari ormai senza vita è scattato oggi nella tarda mattinata. Per consentire agli agenti della Polfer di procedere ...