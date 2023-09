Tre romanzi che parlano di ricordi | nostalgia e disagio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “Dall’altra parte piovono parole di circostanza. «Tuo nonno è forte». «Lo aspettiamo». «Vedrai che si rimetterà». So che non è così. Per questo, mentre sono sdraiato sul lettino assieme a Carlotta e cerco inutilmente una distrazione, mi aspetto che da un momento all’altro ci arrivi alle spalle e lanci nella nostra direzione un ghiacciolo o un cornetto. Le tue improvvisate, il tuo modo di volerci bene”. Lungomare, di Andrea Malabaila (Edizioni Spartaco), è un viaggio nella storia italiana e nel ricordo di una persona cara persa, fisicamente, per sempre. La vicenda prende avvio nel 1924, a Cuneo, quando Natale, il nonno dell’Io narrante, nasce, e si conclude in una clinica per anziani a Torino ai giorni nostri. In mezzo ci sono il Ventennio fascista, la Seconda guerra mondiale, il Miracolo Economico, un’eccezionale vincita alla lotteria e il meticoloso lavoro ...