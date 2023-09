Tragedia nell' ospedale di Pescara | Muore a 79 anni una settimana dopo lo schianto in scooter

(Di domenica 17 settembre 2023)- Michele Valentini, l'anziano investito mentre si trovava a bordo di unoelettrico sabato scorso, 9 settembre, sulla Statale 16, non ce l'ha fatta. Valentini è deceduto ieri sera all'di, dove era stato ricoverato in Rianimazioneessere arrivato in codice rosso trasportato dall'elisoccorso del 118. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi e il quadro clinico non aveva mai mostrato segni di miglioramento. L'incidente aveva coinvolto Valentini mentre percorreva la Statale 16 a bordo delloelettrico,e vicinanze del Caseificio Tre Monti. Sembra che l'uomo stesse attraversando la strada quando una Opel Astra in direzione nord sopraggiunse con un violento impatto. leggi tutto

... infatti, mentre era stato spostato in una cella per essere trasferito'istituto di Capanne si ... Ed è unache un uomo in carcere si tolga la vita, sempre e comunque. La situazione è ...... a quel punto la fiamma del fornello rimasto acceso avrebbe innescato l'incendio'abitazione, dove il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita. La, come riporta l'agenzia Ansa, è ...Grave rissa al carcere di Terni che finisce in. Sindacati insorgono, garante dei detenuti annuncia esposto in Procura Ennesimo grave ...coinvolte ' per accertare se a monte'organizzazione ...

Tragedia in A13 oggi: muore un uomo nell'incidente tra due auto il Resto del Carlino

Ministro Crosetto: cordoglio della Difesa per la tragedia avvenuta a ... Ministero della Difesa

Un 13enne è stato travolto e ucciso nella notte sulla Casilina. Il conducente, a bordo di una Golf bianca, si è dato alla fuga ed è caccia al pirata ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...