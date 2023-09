Tragedia in Amazzonia | aereo precipita e fa 14 vittime | la causa shock delle forti piogge

Leggi su oggi-notizie

In un triste giorno per il Brasile, unto nella foresta amazzonica,ndo la morte di tutte le 14 persone a bordo. Le autorità brasiliane hanno riferito che tutti i passeggeri erano cittadini brasiliani, mettendo fine alle voci di possibili turisti americani tra i passeggeri. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'incidente. Dettagli sul volo L'coinvolto nell'incidente era un Embraer EMB-110 "Bandeirante" turboelica. Il volo era partito da Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, e stava volando verso Barcelos, una piccola città situata a circa 400 chilometri di distanza. I passeggeri avevano in programma una giornata di pesca nella remota ...