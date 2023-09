Tragedia Freccia Tricolore | il padre della bimba morta | “Non sono riuscito a tirarla fuori dall' auto in fiamme” Aeroporto di Torino chiuso

"Ho tenuto finché ho potuto, poi ho dovuto lanciarmi sennò mi sarei schiantato con l'aereo". Il maggiore Oscar Del Dò non riesce a darsi pace. È un pilota esperto di un Pony 4 delle Frecce Tricolori, ...... Laura, 5 anni, è morta carbonizzata travolta dalle fiamme dellaTricolore che si è ...dolore la Regione Piemonte si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane'). ...... MORTA UNA BAMBINA DI 5 ANNI (VIDEO) Le indagini Laè avvenuta vicino all' aeroporto di ... La, Pony 4 , stava volando con quattro compagni in una formazione a triangolo in cui occupava ...

Freccia Tricolore si schianta contro un'auto. Morta una bimba Avvenire

Frecce tricolori, stormo di uccelli o guasto al motore: le ipotesi sulle cause della tragedia Il Sole 24 ORE

E allora si scoprì che i due piloti, che prima delle Frecce erano di stanza all’aeroporto Baccarini di Grosseto come istruttori del 4° Stormo intercettori sui Lockeed TF104 G, erano in volo la sera ...Vediamo che cosa ha detto il papà della bambina che ha perso la vita dopo la caduta di un aereo delle Frecce Tricolori a Torino, le sue parole prendono davvero al cuore.