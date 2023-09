Tragedia Frecce Tricolore | arrivano le parole del pilota

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 settembre 2023) Ildella Freccia, maggiore Oscar Del Dò, ha visto il suo aereo schiantarsi al suolo, provocando la morte della piccola Laura Origliasso, di appena cinque anni. “Sto solo pensando alla piccola Laura”, ha dichiarato Del Dò, visibilmente scosso e addolorato, ai suoi colleghi dopo l’incidente. Fonti vicine alla vicenda riferiscono che, negli istanti precedenti l’impatto, ilha fatto il possibile per evitare le case, cercando di posizionare l’aereo in maniera sicura. Ma chi è Oscar Del Dò? Il 35enne, originario di Torreano di Martignacco (Udine), aveva realizzato il suo sogno entrando nelleTricolori il 19 dicembre 2019, come terzo gregario sinistro (pony 7). Lo descrive il Messaggero Veneto, il quale sottolinea la profonda passione di Del Dò per il volo, considerando il suo ingresso nella ...