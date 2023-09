Tragedia di Torino | il racconto choc dei testimoni | cosa hanno fatto i genitori della bimba

(Di domenica 17 settembre 2023) Social. . Nella giornata di ieri, 16 Settembre 2023, un aereo delle frecce tricolore è precipitato adurante un’esercitazione in volo. A causa dello schianto è morta una bambina che viaggiava con iin un’auto che si è trovata a passare proprio in quel momento nel punto dell’impatto dell’aereo. Ildi alcuniè davvero agghiacciante.Leggi anche:, precipita un aereo delle frecce tricolore: chi era il pilota Leggi anche:di, spunta l’ipotesidietro lo schianto dell’aereo: cos’è successo Leggi anche:, forti scosse di terremoto nella notte Leggi anche:, lacrime sul Cristo: fedeli gridano al miracolo Paolo Origliasso, 49 ...

... il fratellino 12enne è ricoverato per ustioni all'ospedale pediatrio Regina margherita di, la madre e il padre hanno riportato bruciature su mani e braccia nel tentativo di salvare i figli ...... a capo della Procura di Ivrea che si è attivata per lo schianto della Freccia Tricolore nei pressi dell'aeroporto di Caselle , a. Due, al momento, le ipotesi sulle cause della:stormo ...Il precedente di Ramstein, 70 morti all'Airshow Ladi oggi aporta alla mente un incidente avvenuto 35 anni fa sui cieli della Germania, a Ramstein , che provocò 70 morti . Il 28 ...

Frecce Tricolori, tragedia a Torino: aereo si schianta, morta una bimba Tuttosport

Incidente aereo per un membro delle Frecce Tricolori a Torino: le foto dello schianto e dei soccorsi Virgilio Notizie

Ma l’incidente poteva essere doppio: sulla stessa pista si è sfiorata una tragedia analoga quando un velivolo, durante l'atterraggio, si è conficcato con la punta al suolo. I due piloti sono rimasti ...La procura di Ivrea indaga sulle cause. Una bambina di 5 anni ha perso la vita. Ricoverati per ustioni il fratellino, il padre e la madre.