Tragedia di Caselle | questa l' unica soluzione Frecce Tricolori | chi zittisce gli sciacalli

(Di domenica 17 settembre 2023) "Ho un problema al motore". Queste le parole del pilota delleOscar Del Dò, 35 anni, prima di staccarsi dalla formazione a triangolo appena decollata dall'aeroporto dia Torino direzione Vercelli, dove l'orgoglio dell'aviazione italiana era atteso per una esibizione. Il suo Pony 4 è rapidamente precipitato, mentre il pilota non poteva far altro che eiettarsi., perché a soli 6 secondi dalla partenza non c'è possibilità di manovra in caso di problema al motore. Il velivolo si è schiantato in un rogo immenso su una strada vicina all'aeroporto torinese e in una sconcertante fatalità ha travolto l'auto su cui viaggiava una famiglia: mamma, papà e due figli. Il più grande, 12 anni, è ricoverato in rianimazione. La più piccola, Laura di appena 5 anni, è morta ...