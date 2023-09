Tragedia aerea | il dolore del pilota | “Disperato per la bimba” Prima dello schianto ha piazzato l' aereo per evitare le case

(Di domenica 17 settembre 2023) «Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura». È quanto ha detto ai suoi colleghi, ancora molto scosso e turbato, il maggiore Oscar Del Dò , ildella Freccia Tricolore che ieri si è schiantata al suolo nei pressi dell’aeroporto Torino-lle e che ha portato alla morte di una bambina di cinque anni. A quanto si è appreso, durante gli...

È un momento di profondo dolore e lutto, con l'intera comunità che esprime solidarietà alla famiglia colpita da questa terribile.

TORINO Tragedia nei pressi dell'aeroporto di Caselle a Torino dove ieri un aereo della flotta Frecce Tricolori è caduto al suolo travolgendo una macchina che passava lungo una strada a San Francesco ...