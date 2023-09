Tragedia a Torino | la disperazione del pilota | “Non ho visto…”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 17 settembre 2023) “Non ho visto quella macchina”. Queste sono state le parole affrante del maggiore Oscar Del Dò,esperto del Pony 4 delle Frecce Tricolori, dopo il terribile incidente accaduto ieri nei pressi dell’aeroporto di-Caselle. Il, sotto choc, si è detto sconvolto e affranto per lache ha strappato la vita a una bambina di cinque anni e ha gravemente ferito i suoi familiari. Laha avuto luogo poco prima delle 16.30. Del Dò stava effettuando un giro di prova in vista di un evento per il centenario dell’Aeronautica Militare quando il suo aereo ha subito un “Bird strike”, urtando uno stormo di uccelli e perdendo potenza. Tentando di evitare l’impatto al suolo, Del Dò ha attivato il dispositivo di espulsione, lanciandosi in paracadute poco prima che l’aereo precipitasse. ...