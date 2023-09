Tragedia a Roma | Ragazzo di 13 anni investito ed ucciso da un' auto in fuga

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 17 settembre 2023)- Unaha colpitola scorsa notte, quando un giovane di soli 13è statoda un'il cui conducente si è dato alla. La terribileha avuto luogo lungo la strada Casilina, con la vittima identificata come untredicenne di origini egiziane. L'incidente è avvenuto mentre il giovane attraversava la strada insieme ai suoi genitori, non lontano dalle strisce pedonali, mentre stavano facendo ritorno da una festa di compleanno. L'ha colpito ilin modo violento, causandone l'immediata morte. Dopo l'impatto, il conducente dell'ha lasciato la scena senza fermarsi per prestare soccorso, dandosi alla ...