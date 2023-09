Traffico Roma del 17-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023) LuceverdeBuonasera belle trovati all’ascolto intenso ilda rientro code a tratti lungo laCivitavecchia tra Santa Severa e Torrimpietra versosullaNapoli rallentamenti e tra Ferentino e la diramazioneSud In quest’ultima direzione anche sulla A24L’Aquila si procede in fila tra Vicovaro Mandela e la barriera diEstin coda sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo lungo la carreggiata esterna del raccordo si rallenta tra Laurentina e la Casilina si sta in coda sulla Cassia bis a causa di un incidente code tra Cesano e Castel de’ ceveri verso la capitalein fila sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima e ...