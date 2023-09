Traffico Roma del 17-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascoltoda rientro sullaCivitavecchia si procede in fila tra Cerveteri e Torrimpietra In quest’ultima direzione sullaNapoli con tratti verso la capitale tra Anagni e la diramazionesud è su quest’ultima file da Tor Vergata al raccordo e lungo la carreggiata esterna del raccordo abbiamo incolonnamenti tra Laurentina e la diramazionefile sulla Cassia bis tra località alle rughe Castel de’ ceveri versonel tratto anche un incidente code a tratti sull’Aurelia tra Aranova e Casal Lumbroso sempre versoincolonnamenti anche sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto In quest’ultima direzione si sta in coda sulla Salaria tra la motorizzazione l’aeroporto dell’Urbe verso la ...