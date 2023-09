Traffico Roma del 17-09-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto aumentano gli spostamenti lungo il raccordo si rallenta lungo la carreggiata esterna tra l’ardeatina e la diramazionesud è su quest’ultima code per entrare sul raccordo a partire da Torrenovaintenso sulla Pontina code a tratti versotra Pomezia e Spinaceto anche sull’Aurelia rallentamenti tra Fregene e Malagrotta versocode a tratti sulla Flaminia tra Rubiera e via dei Due Ponti verso il centro in via Flaminia un incidente rallenta ilall’altezza di via Città di Cascia disagi per incidente anche in via Amico Aspertini incrocio con via Carlo Re stallino a Bella Monaca fino alle 20 di questa sera per lavori è chiusa al transito via di Marco Simone tra la rotatoria quella Palombarese è quella di via Bellegra ...