Traffico Roma del 17-09-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 17 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani in pieno svolgimento sulle strade del centro per la settimana Europea della mobilità sostenibile l’evento sportivo di Ciro ma la pedalata più bella del mondo L’arrivo è previsto in Piazza del Popolo cambiano percorso molte linee bus e per un evento divieto di transito in piazza dei Sanniti in via dei Volsci in via degli Ausoni da ieri sera ha chiuso Lungotevere Maresciallo Diaz tra viale Antonio di Sangiuliano è largo Maresciallo Diaz verso Ponte Duca d’Aosta per verifiche da parte dei Vigili del Fuoco dopo l’incendio di un albero in Prati per lavori in piazza Pia è cambiata la viabilità in alcune strade da piazza Adriana non si può proseguire verso il Lungotevere c’è l’obbligo di svolta in via delle Fosse di castello mentre Ponte Vittorio Emanuele è percorribile a doppio senso di marcia inevitabili ...