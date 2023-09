Traffico Roma del 17-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsulle strade della capitale per la settimana Europea della mobilità sostenibile diversi il di appuntamenti oggi dalle 9:30 alle 11:30 circa si svolgerà l’evento sportivo vicinola pedalata più bella del mondo con partenza e arrivo in piazza del Popolo interessate le strade del centro cambiano percorso 33 linea di bus possibili difficoltà in Piazza Venezia interessata da un cantiere della linea C della metropolitana ripercussione alla circolazione in tutta l’area circostante in particolare su via del Teatro Marcello è in via IV novembre alle 20:45 all’Olimpico laospita l’empoli previsto il consueto piano trasporti con divieto per la nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio raggiungibile con il tram 2 che parte da ...