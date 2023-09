(Di domenica 17 settembre 2023)- Francescoha scelto didal vivo la partita tra. L'ex capitanoRoma , citato anche da Mourinho in conferenza stampa, si trova sulla tribuna del ...

, infatti, ha buoni rapporti sia con il presidente Stirpe che con Di Francesco , un allenatore che ha avuto dalle parti dell'Olimpico nel corso della sua carriera. Non solo. Nel Sassuolo c'è un ......da tempo una figura di riferimento che possa aiutarlo nel lottare per difendere la squadra pubblicamente e chestesso tempo possa fungere da col - ante tra società e squadra. Il nome diè ...... all'orizzonte sembra stagliarsi l'inizio della terza avventura in giallorosso di Francesco, ... Intervistato a margine dell''Italian Padel Award, l'ex capitano della Roma è infatti uscito...

Totti allo stadio a vedere Frosinone-Sassuolo: il motivo della presenza Corriere dello Sport

Frattesi alla... Totti: zittisce Krunic con il segno del 4 - Sportmediaset Sport Mediaset

Antonio Conte era presente ieri all’Allianz Stadium per il match contro la Lazio. Un ritorno che non lascia indifferente nessuno Antonio Conte è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti ...Un contrasto di gioco con Krunic non fischiato dall'arbitro Sozza poi un dito alla bocca a zittire l'avversario e il segno del 4 con la mano. Così il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi 'beccato ...