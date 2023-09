Torino | Juric spiega com'è nato l'affare Zapata

... ed ora pronto a superare la delusione discutendo coldel prolungamento dell'accordo in scadenza nel giugno 2025. A patto che queste dichiarazioni da, che semina dubbi circa la sua ...Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana all'Arechi Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ...Roberto Stellone, ex allenatore del, ha parlato a Tuttosport dell'ultimo acquisto in casa granata, ovvero Duvan Zapata Roberto Stellone, ex allenatore del, ha parlato a Tuttosport dell'ultimo acquisto in casa granata, ovvero Duvan Zapata. Le sue dichiarazioni: ZAPATA - "Sicuramente sì. È un giocatore che fa reparto ed è il mio prototipo di ...

Torino, Juric alla festa della Maratona: "Ora capisco perché Buongiorno è rimasto" | VIDEO Toro.it

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro la Salernitana, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato anche dell'affare che ha portato in granata Duvan Zapata: "Poche squadre giocano con ...Alla vigilia di Salernitana–Torino, gara valida per la 4ª giornata di Serie A, si è tenuta oggi la conferenza stampa di Ivan Juric. Nonostante la vittoria allo scadere nell’ultimo turno di campionato, ...