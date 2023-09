Tiro a volo | Europei juniores | Andrea Galardini e Sara Bongini conquistano l’oro nello skeet misto!

... un corner di Soulé trova Mazzitelli al limite, destro alimparabile per Cragno e 2 - 2. ... prima con Soulè che colpisce il palo con una giro e poi con Cheddira che va in rete che viene ...... angolo di Soulé ad uscire, Mazzitelli è in agguato al limite dimenticato da tutti, si inarca e con un grandi sinistro alinfila alla destra di Cragno in maniera imparabile . Esplode in un ...Nella ripresa arriva il pari: cross da corner di Soulé ealdal limite dell'area di Mazzitelli che batte ancora Cragno. Lo stesso ex Sassuolo punisce di nuovo la sua ex squadra mettendo in ...

Tiro a volo, Europei junior Osijek 2023: Andrea Galardini e Sara Bongini conquistano l'oro nello skeet misto! OA Sport

Scuola di tiro a volo a Montecatini Terme: "È più di uno sport" LA NAZIONE

Ancora una vittoria domenica 10 settembre per la mombellese Alice Garoppo, 14 anni, che sabato 9 e domenica 10 settembre a Montecatini Termesi si è laureata campionessa italiana di Tiro a Volo in ...COSENZA-SUDTIROL 2-2 Divisione della posta tra calabresi e altoatesini. I primi tornano a muovere la classifica dopo due stop con Modena e Brescia, i secondi ...