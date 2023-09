Tipografia Alimentare – Milano

(Di domenica 17 settembre 2023)Via Dolomiti, 1 – 20127Tel. 02/35982848 Sito Internet: www..it Tipologia: caffetteria / enoteca Prezzi: piatti 1,50/9€, taglieri 12€; calici di vino 5/7€ Chiusura: Martedì; Mercoledì a pranzo OFFERTA Si conferma un indirizzo imperdibile per gli amanti dei vini naturali questo bistrot-enoteca che è aperto sin dal mattino e offre anche un servizio caffetteria con dolci e pane fatto in casa. Tutte le materie prime provengono da agricoltura biologica, selezionate da Carla e Martina, le titolari, che mandano avanti questo locale aiutate da uno staff giovane e dinamico. Il menù cambia spesso seguendo le produzioni stagionali e ha una proposta sfiziosa soprattutto all’ora dell’aperitivo, orario nel quale lo abbiamo provato. Dopo aver scelto un calice ...

