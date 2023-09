Thuram | «Un sogno giocare a San Siro! Imparo da Lautaro Martinez»

(Di domenica 17 settembre 2023), tra i protagonisti di Inter-Milan terminata 5-1 e con un suo grandissimo gol, dopo la partita su Rai Sport ha commentato la sua prima vittoria nel derby. UN– Marcusha parlato così dopo la vittoria nel derby: «Tutto bellissimo, era il mioa San Siro. I tifosi sono incredibili, sono molto contento. Provo ad aiutare i compagni e a lavorare con loro. Feeling con? è un grande giocatore, un grande attaccante. Provo a imparare da lui». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... Frattesi 7 : Mette a segno il pokerissimo con una incursione perfetta, per una mezz'ora da... che si presenta con una botta dal limite a mettere in difficoltà Maignan8,5: Un'ora di ...Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia e suggella un derby daper la Beneamata. Nel recupero, ... INTER - MILAN 5 - 1 - 5 , 69 Mkhitaryan (I), 38(I), 57 Leao (M), 79 Calhanoglu rig. (I), 93 ...Ildi Inzaghi e Pioli è quello di proseguire il cammino a punteggio pieno tracciato da Real ... Ci arriva meglio l'Inter, che ha un assetto collaudato con l'inserimento felice diche ha ...Uncome quello di Zazie, chissà. Raymond Queneau che passa a Olivier Giroud. Perché è facile ... Come lo spieghi aA suo padre sì, uno che poteva parlare con Franco Parenti e innamorarsi ...

MILANO - Grazie ad una doppietta di Mkhitaryan e ai gol di Thuram, Calhanoglu e Frattesi, l'Inter batte il Milan, ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e vola in testa alla classifica, ...Larga vittoria dell’Inter sul Milan nel primo derby della stagione, merito anche del nuovo attaccante Thuram, protagonista indiscusso. L’Inter domina il derby di San Siro battendo il Milan 5-1 in una ...Inter-Milan, stati d'animo comprensibilmente diversi sui social al termine della partita: tifosi rossoneri furiosi, nerazzurri in estasi.