Terra amara | la rivelazione di Murat Ünalm | Non sono single | nella mia vita c' è

(Di domenica 17 settembre 2023) 'Lo dico qui per la prima volta: c'è una personamia'. Ospite per la prima volta a 'Verissimo', l'attore turco, che in '' presta il volto a Demir, parla del ...

'Lo dico qui per la prima volta: c'è una persona nella mia vita '. Ospite per la prima volta a 'Verissimo', l'attore turco Murat Ünalm , che in '' presta il volto a Demir, parla del proprio privato . Leggi Anche Asia Argento: 'Morgan Non c'è rapporto' Leggi Anche Orietta Berti: 'Parlo ancora con mia madre morta, le chiedo consigli'...Leggi Anche '', la rivelazione di Murat Ünalm: 'Non sono single, nella mia vita c'è...' Leggi Anche Orietta Berti: 'Parlo ancora con mia madre morta, le chiedo consigli' 'Quando è ...... L'attore ha poi aggiunto che in realtà quasi tutte le scene disono state difficili da interpretare ma che quella segnerà un momento di svolta. 'Ci sarà la trasformazione di Demir', ...

Secondo le anticipazioni di Terra amara, Umit esprimerà a sua madre tutto il suo disprezzo e la ferirà profondamente ...La famiglia per Murat Unalmis, attore di Terra amara (disponibili le anticipazioni di domani ), è molto importante, perché gli ha trasmesso dei grandi valori, ed è uno dei sogni più grandi quello di ...