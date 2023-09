Termini sconvolta | terribile scoperta sui binari | traffico ferroviario in tilt

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi Notizie Un evento inaspettato e spiacevole ha interrotto la routine alla stazionedi Roma. Un cadavere è stato scoperto sui, causando ritardi, cancellazioni e sospensione dei treni. Se stai programmando un viaggio in treno oggi, preparati a possibili modifiche al tuo programma. Corpo scoperto suidella stazioneLa notizia è trapelata a metà mattinata, quando il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra ilo 7 e il 9 all'ingresso della stazione. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per i rilievi. Le prime analisi suggeriscono che l'uomo potrebbe essere stato investito da uno dei treni che transitano sulla linea. Trenitalia ha iniziato a prendere provvedimenti a partire dalle 12:25, quando i treni in transito nella stazione hanno iniziato a ...