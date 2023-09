Termini – Ghanese trovato morto sui binari | forse investito da treno

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 settembre 2023) Il corpo di un uomo, poi identificato come cittadinodi 64 anni con permesso di soggiorno in Italia, è statodomenica mattina accanto a uno alla stazione, probabilmenteda un. Per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria intervenuta sul posto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa 90 minuti, con pesanti ritardi in arrivi e partenze.