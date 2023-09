Tennistavolo | Europei a squadre Malmö 2023 | Svezia maschile e Germania femminile vincono il titolo continentale e volano alle Olimpiadi!

(Di domenica 17 settembre 2023) Si sono disputate le finali deglidi, appena conclusi a, in: allaArena, dopo i bronzi consegnati iericompagini sconfitte in semifinale, oggi sono stati assegnati i titoli continentali ed i primi pass olimpici. La, detentrice delin entrambi i tabelloni, deve abdicare nel torneo, dove ad imporsi è lapadrona di casa, al successo per 3-1, che vince l’oro e si qualifica per i Giochi di Parigi 2024, ribaltando il pronostico della vigilia. La squadra teutonica, invece, si conferma al vertice europeo nel torneo, dove nell’atto conclusivo viene liquidata la Romania, battuta ...

Agli Europei a squadre di tennistavolo di Malmo, la squadra azzurra femminile fa la storia. Questa sera l'Italia ha battuto 3 - 2 la Repubblica Ceca, raggiungendo i quarti di finale per la prima volta in quindici ...

Si sono disputate le semifinali agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: alla Malmö Arena sono state assegnate le medaglie di bronzo, conquistate da Portogallo e Francia ...