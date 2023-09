Tennis | Coppa Davis | Italia-Svezia 1-0 e azzurri alle Finals**

(Di domenica 17 settembre 2023) Bologna, 17 set. (Adnkronos) - L'si porta avanti 1-0 sullae grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6-4, 6-3 si qualifica come secondaFinals di. Aglidi Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accederefinali di Malaga. Buona la prestazione di Arnaldi che al terzo match point porta a casa un risultato importante per l'che aveva in tribuna anche Matteo Berrettini come tifoso speciale. Nel secondo singolare Lorenzo Sonego affronterà contro Elias Ymer.

L'Italtennis si qualifica per le Finals di Malaga, nell'incontro che si sta disputando all'Unipolarena di Bologna agli Azzurri occorreva soltanto vincere una partita contro gli svedesi. E questo punto ...L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A diDavis , sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla squadra di Volandri basterà vincere una delle tre partite per ...ITF. Stan Wawrinka ravviva la polemica sul nuovo formato dellaDavis voluto da Gerard Piqu e dall L elvetico ha dapprima denunciato gli spalti vuoti, poi che gli spettatori presenti alle sfide siano in realt pagati. La crociata iniziata con una foto sui ...

Coppa Davis: azzurri a un passo dalle Finals, al via la sfida con la ... RaiNews

Coppa Davis, l'Italia batte ancora il Cile. Un 3-0 per restare in corsa Avvenire

La vittoria del Canada sul Cile per 2-1 ha consegnato all’ Italia la possibilità di passare il turno e approdare alla Final Eight di Malaga anche con un solo scontro vinto nella sfida di oggi contro l ...Una vigilia più tesa che mai caratterizzata dalla rinuncia di Jannik Sinner e l’esclusione, con tanto di polemica, di Fabio Fognini; un esordio da incubo contro i campioni in carica del Canada, capaci ...