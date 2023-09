Tennis | Coppa Davis | Italia batte Svezia 2-0**

(Di domenica 17 settembre 2023) Bologna, 17 set. (Adnkronos) - L'si impone 2-0 sullain. Dopo il successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg che ha regalato la qualificazione come seconda alle Finals, è arrivato il successo anche di Lorenzo Sonego che ha battuto Elias Ymer in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 26' regalando il successo sugli svedesi.

L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A diDavis , sfidando la Svezia. Gli azzurri hanno già conquistato il pass per le Finals di Malaga , grazie alla vittoria nel singolare di Arnaldi . Ora tocca a Sonego e poi al doppio. Segui la ...L'Italia si porta avanti 1 - 0 sulla Svezia e grazie al successo di Matteo Arnaldi su Leo Borg per 6 - 4, 6 - 3 si qualifica come seconda alle Finals diDavis. Agli azzurri di Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2 - 1 per accedere alle finali di Malaga. Buona la prestazione di ...Novak DjokovicDavisDavis - Arnaldi batte in 2 set Borg: l'Italia vola alle Finals di MalagaDavis - L'Italia affronta la Svezia: ecco le scelte di capitan Volandri Rafter non ha ...

**Tennis: Coppa Davis, Italia-Svezia 1-0 e azzurri alle Finals** La Gazzetta del Mezzogiorno

Italia-Svezia 2-0 LIVE: Sonego batte Ymer Sky Sport

17.48 Tennis, Italia alle Finals di Davis Cup L'Italia si è qualificata per le Finals di Coppa Davis a Malaga in programma dal 21 al 26 novembre. Gli azzurri di capitan Volandri, nella ultima sfida ...Il contratto prevede che la Coppa Davis torni all'Unipol Arena fino al 2026 ma solo ... giardini Margherita e centro di Casalecchio presi d'assalto alla presenza degli istruttori federali. Il tennis ...