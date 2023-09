Tennis | Coppa Davis 2023 | Arnaldi batte Borg | Italia alle Finals di Malaga

(Di domenica 17 settembre 2023) Missione compiuta. L'supera oggi, domenica 17 settembre, la fase a gironi dellae si qualifica per lein programma adal 21 al 27 novembre. A mettere il sigillo sulla qualificazione ci ha pensato Matteoche ha battuto in un'ora e 21 minuti per 6-4, 6-3 il...

: si è conclusa a Bologna la fase di qualificazione per laDavis. L'Italia, grazie al successo sulla Svezia, ha ottenuto il secondo posto nel girone dietro il Canada e davanti a Cile ed ...

L'Italia del tennis vola a Malaga. Gli azzurri, nonostante la sconfitta alla prima partita contro il Canada, accedono alle Finals di Coppa Davis grazie alla vittoria contro il Cile e al ...BOLOGNA - Battendo in due set Leo Borg, figlio del grande Bjorn, Matteo Arnaldi porta l'Italia alle Finals della Coppa Davis di Malaga. Agli Azzurri, infatti, bastava un solo punto contro la Svezia ...