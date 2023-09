Temptation Island 10 | Mirko Brunetti | “Igor Zeetti si è avvicinato a me insultandomi con aria da bulletto” Ma il tentatore lo smentisce Video

(Di domenica 17 settembre 2023) Nei giorni scorsi è andato in scena negli studi di Uomini e Donne l’atteso confronto frae Perla Vatiero, i due ex protagonisti di, usciti separati dopo il falò di confronto. Insieme a loro anche Greta Rossetti e, rispettivamente l’ex tentatrice e l’excon cui i due si sono fidanzati una volta lasciato il programma. Sia Greta chedurante la puntata del dating show di MDe Filippi hanno preferito fare un passo indietro, lasciando che fossero i due ex fidanzati a chiarirsi pubblicamente dopo il falò di confronto. Chiarimento che – come raccontato in trasmissione – non era ancora avvenuto faccia a faccia. Nelle scorse oree l’attuale fidanzato di Perla ...

Mirko Brunetti , tra i protagonisti della recente edizione diha dichiarato su Instagram di aver essere aggredito da Igor Zeetti , attuale fidanzato della sua ex Perla Vatiero con cui ha partecipato al docu - reality di Canale 5. "Non contento, ...In un video divenuto virale sui social, il concorrente Ciro Petrone (exe Gomorra) sembra proprio ripetere due volte un colorito intercalare che tira in ballo l'altissimo (no, non ...Fidanzata, Instagram e vita privata L'attore è fidanzato con Federica Caputo , con la quale ha partecipato nel 2019 aVip. I due non hanno figli. Sul suo profilo Instagram l'attore ...

Al Grande Fratello arriva Ciro Petrone: Non scapperò come a Temptation Island Fanpage.it

Temptation Island 10, Perla risponde alle scuse ricevute da Greta Isa e Chia

Nei giorni scorsi è andato in scena negli studi di Uomini e Donne l’atteso confronto fra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i due ex protagonisti di Temptation Island, usciti separati dopo il falò di ...Mirko Brunetti, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island ha dichiarato su Instagram di aver essere aggredito da Igor Zeetti, attuale fidanzato della sua ex Perla Vatiero con cui ...