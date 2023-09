Tajani | tema migranti al centro delle discussioni all' Onu

(Di domenica 17 settembre 2023) "In partenza per New York per l'Assemblea generaleNazioni Unite: il governo metterà alla questione migratoria al fine di individuare soluzioni condivise ed efficaci", ...

"In partenza per New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite: il governo metterà al centro delle discussioni la questione migratoria al fine di individuare soluzioni condivise ed efficaci", ......Problema gestito dal governo con lo stile dell'asilo mariuccia' Renzi ha anche parlato deldei ... 'Qualcuno immagina - si è domandato - che Forza Italia conprende l'8,1% È evidente che Fi ...'C'è un problema e lei fa un viaggio - prosegue il senatore - perché per lei ilè come appare. ... Sono sicuro che l'amiconon se la prenderà per la battuta, ma più che Forza Italia, adesso, ...

"In partenza per New York per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite: il governo metterà al centro delle discussioni la questione migratoria al fine di individuare soluzioni condivise ed efficaci", ..."Sono in partenza per New York per partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite. Lì, come farà poi il presidente del Consiglio, porrò il problema dell'immigrazione. La questione Africa non può essere ...